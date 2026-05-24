  Райо победи, но не стигна до 7-ото място, загубата не беше фатална за Алавес

Райо победи, но не стигна до 7-ото място, загубата не беше фатална за Алавес

  • 24 май 2026 | 00:18
Райо победи, но не стигна до 7-ото място, загубата не беше фатална за Алавес

Въпреки отсъствието на повечето си титуляри, Райо Валекано надви с 2:1 като гост Алавес и финишира на 8-о място в крайното класиране на Ла Лига. "Светкавиците" останаха на точка зад Хетафе, който грабна квотата за Лигата на конференциите. Райо обаче е на финал в настоящото издание на турнира. Сблъсъкът с Кристъл Палас е в сряда.

Алавес можеше да изпадне при определени обстоятелства, но този сценарий не се реализира. Отборът от Витория допусна обрат и завърши на 14-та позиция с 43 точки, само с една повече от озовалия се под чертата Майорка.

В часовете преди мача двама се стигна до сбиване между фенове, при което пострадаха трима полицаи. В резултат на инцидента, двама души бяха арестувани.

Наставникът на Райо Иниго Перес съвсем очаквано реши да съхрани силите на основните си футболисти за пресдтоящия финал в Лигата на конференциите срещу Кристъл Палас. Иси Паласон не беше в групата за мача заради наказание, а Аугусто Батайя, Андрей Рациу, Алемао, Флориан Лежюн и още няколко титуляри останаха сред резервите.

Преди почивката Алавес имаше надмощие и закономерно поведе с гол на Тони Мартинес. Нападателят на тима от Витория се разписа отблизо след ниско центриране от десния фланг и неубедителна намеса на вратаря на Райо Валекано Даниел Карденас.

Със старта на второто полувреме в игра за гостите се появи Хорхе де Фрутос, а малко по-късно влязоха Алемао и Пате Сис. В 73-тата минута Пате Сис изведе Серхио Камейо, който технично копна топката над Антонио Сивера за 1:1.

Това обаче не беше всичко. В самия край на срещата Камейо комбинира с Ранди Нтека, който донесе успеха на Райо. Отборът от Мадрид обаче финишира на точка зад друг столичен тим - Хетафе.

Алавес оцеля благодарение на победите си срещу Барселона и Овиедо в предишните два кръга.

Снимки: Gettyimages

