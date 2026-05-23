Силно представяне за българите на турнир по CS2 в Португалия

Българският отбор на Acend и родният състезател Георги "Jorko" Митев спечелиха важни срещи във втория сезон на турнира по Counter-Strike BC Game Masters Championship.

Митев и компания победиха с 2:0 (8-13, 13-8, 13-11) тима на Sharks и ще играят Upper Final срещу Wildcard днес от 21:10 ч.

Родният Acend пък се справи с BetClic след 2:1 (13-6, 8-13, 13-4), като Дейвид "h4rn" Бенчев избухна с 53/23 и 1.34 рейтинг. Нашите момчета ще срещнат победителя от Sharks и Inner Circle по-късно днес в Lower Final.

Снимка: BC.Game Masters

