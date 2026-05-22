  • 22 май 2026 | 17:52
Българите от Acend показаха блестяща игра и победиха голям отбор от Южна Америка

Отборът на Acend победи Gaimin Gladiators с 2:0 (13-6. 13-9) в Upper Bracket четвъртфинала на турнира по Counter-Strike в Португалия - BC.Game Masters Championship #2.

Българските състезатели се справиха отлично на Mirage и Overpass, като Теодор "SPELLAN" Николов, Дейвид "h4rn" Бенчев и Християн "REDSTAR" Пиронков бяха на върха със съответно 38, 34 и 32 елиминации.

По-късно днес двойката Wildcard - Inner Circle ще определи следващия съперник на родните играчи, а отново в днешния ден Георги "Jorko" Митев и FOKUS ще се играят в същия турнир срещу Rebels.

Снимка: Acend

