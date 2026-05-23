Falcons ще играе втори пореден финал след привличането на karrigan

Отборът на Falcons се класира за големия финал на CS Asia Championships в Шанхай след победа с 2:1 (7-13, 13-7, 13-10) над MOUZ. Това е втори пореден финал за тима след привличането на новия лидер Фин "karrigan" Андересен.

WE ARE IN CAC 2026 GRAND FINAL! 🦅#FalconsAreHere pic.twitter.com/qscK1SrMrT — Falcons Esports (@FalconsEsport) May 23, 2026

MOUZ започна по-силно и спечели Mirage, но "соколите" отвърнаха категорично на Dust2 със същия резултат. Решителната карта Nuke също отиде на сметката на тима от Саудитска Арабия. Най-резултатен за победителите бе Никола "NiKo" Ковач с 52/39 и 1.42 рейтинг

На финала Falcons ще срещне победителя от бразилския сблъсък между MIBR и Legacy, а MOUZ ще играе мач за третото място.