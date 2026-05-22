Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин със стикер в CS2

Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин със стикер в CS2

  • 22 май 2026 | 10:58
  • 181
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин със стикер в CS2

Алекс "Rainwaker" Петров официално е вторият български състезател в Counter-Strike, който ще играе на най-високото ниво на професионалната сцена - Мейджър турнир,

Поради това той получи и първите си стикери в заглавието на Valve. Както се вижда, обикновен е дизайнът на визуалния елемент. Има обаче запомнящ се елемент, свързан със състезателното име на Петров - Rainwaker.

Горепосоченият елемент представлява малък дъждовен облак, от който капе дъжд. Това е свързано с част от името на Rainwaker, а именно - rain (от англ. дъжд).

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Бразилците от ODDIK представиха обновен състав

Бразилците от ODDIK представиха обновен състав

  • 21 май 2026 | 17:55
  • 468
  • 0
Българският Acend се представи безупречно и ще играе плейофи в BC.Game Masters Championship #2

Българският Acend се представи безупречно и ще играе плейофи в BC.Game Masters Championship #2

  • 21 май 2026 | 17:12
  • 566
  • 0
Един от южноамериканските претенденти за Мейджъра запази звездно трио

Един от южноамериканските претенденти за Мейджъра запази звездно трио

  • 21 май 2026 | 16:25
  • 704
  • 0
Макрон се вълнува от предстоящото Световно първенство по електронни спортове

Макрон се вълнува от предстоящото Световно първенство по електронни спортове

  • 21 май 2026 | 10:55
  • 708
  • 0
Лука "⁠pr1metapz⁠" Войт ще играе под наем в OG

Лука "⁠pr1metapz⁠" Войт ще играе под наем в OG

  • 20 май 2026 | 21:24
  • 1086
  • 0
Официално: Световното по електронни спортове се мести във Франция

Официално: Световното по електронни спортове се мести във Франция

  • 20 май 2026 | 19:01
  • 1019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7392
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4202
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24630
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7708
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37105
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5250
  • 2