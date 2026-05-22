Алекс "Rainwaker" Петров се превърна във втория българин със стикер в CS2

Алекс "Rainwaker" Петров официално е вторият български състезател в Counter-Strike, който ще играе на най-високото ниво на професионалната сцена - Мейджър турнир,

Поради това той получи и първите си стикери в заглавието на Valve. Както се вижда, обикновен е дизайнът на визуалния елемент. Има обаче запомнящ се елемент, свързан със състезателното име на Петров - Rainwaker.

Горепосоченият елемент представлява малък дъждовен облак, от който капе дъжд. Това е свързано с част от името на Rainwaker, а именно - rain (от англ. дъжд).

