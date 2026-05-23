Автобусът на Хъл е претърпял щети, след като е бил замерван

Автобусът на Хъл Сити е претърпял сериозни щети и е със счупено предло стъкло, след като е бил атакуван от фенове на Мидълзбро и замерван с камъни и бутилки преди финалния плейоф в Чемпиъншип за класиране в Премиър лийг този следобед. Все още в английските медии няма информация за пострадали футболисти, тъй като атаката се е състояла по пътя към “Уембли”

Хъл Сити 0:0 Мидълзбро, греда на "тигрите"

Играчите на “тигрите” са отседнали в хотел близо до “Уембли”, където в момента се играе срещата за промоция, която е оценявана на около 200 милиона паунда и се води за най-скъпия единичен футболен двубой в света. Хъл си оспорва мястото в Премиър лийг с Мидълзбро, които получиха шанс да играят на финала, след като в последните дни се разрази “спайгейт”, а Саутхамптън бяха изхвърлени от плейофите, тъй като са шпионирали своя противник.

Снимки: Gettyimages