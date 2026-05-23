В преследване на сладко отмъщение! Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид и историята

Предстоящият финал между Реал Мадрид и Олимпиакос ще бъде петият в историята между гръцкия и испанския гранд на най-високото европейско ниво. До момента балансът е категорично в полза на мадридчани, който е спечелил три от четирите досегашни финала.

Съдбата рядко дава втори шанс във финалите на Евролигата. Везенков и компания обаче го получават. Три години след кошмара в Каунас и победния изстрел на Серхио Люл, гръцкият гранд отново застава срещу Реал Мадрид в битка за най-ценния трофей в европейския клубен баскетбол. За „червено-белите“ това не е просто финал, това е възможност за възмездие, шанс да върнат удара на съперника, който толкова често е заставал на пътя им към европейския връх. Историята е на страната на Реал, но моментът изглежда създаден за реванша на Олимпиакос.

Първият финал между двата клуба се играе през 1995 г. в Сарагоса. За Олимпиакос това е възможност за първа европейска титла, но срещу него стои един от най-силните състави в историята на Реал Мадрид, воден от легендарния Арвидас Сабонис.

Испанците поемат контрола още от самото начало, като не дават шанс на Олимпиакос да се върне в мача. Така "белите" печелят със 73:61 и завоюват осмата си европейска титла. Сабонис е неудържим с 23 точки. За гръцкия клуб това е болезнено поражение, защото идва в момент, когато Олимпиакос започва да се утвърждава като нова сила на европейския баскетбол.

Единствената победа за Олимпиакос в това съперничество на финалите идва през 2013 година в Лондон. Водени от Василис Спанулис, гърците защитават титлата си от 2012-а и отбелязват впечатляващите 100 точки срещу испанците, рядко постижение във финал на Евролигата. Крайното 100:88 остава един от най-резултатните финали в историята на Евролигата и третата и последна европейска титла за Олимпиакос. Още по-впечатляващ е фактът, че гърците печелят след пасив от 17 точки.

Мнозина и до днес определят този финал като символа на „ДНК-то“ на Олимпиакос. Отбор, който никога не се предава, независимо от резултата. Именно тази вечер утвърждава Василис Спанулис като една от най-големите легенди в европейския баскетбол, а Йоргос Барцокас става първият гръцки треньор, спечелил Евролигата.

Двадесет години след Сарагоса съдбата отново събира двата отбора във финал. Този път сцената е Мадрид, а напрежението е огромно. Само две години по-рано Олимпиакос е победил Реал във финала в Лондон и е нанесъл една от най-болезнените загуби на отбора на Пабло Ласо.

Финалът през 2015 г. обаче се превръща в реванш за испанците. Олимпиакос започва по-добре и дори води след първата четвърт, но постепенно Реал се налага. В началото на последната четвърт гърците успяват да намалят разликата и за кратко да върнат интригата, но серия от важни стрелби на Джейси Керъл и Андрес Носиони решават всичко. Реал печели убедително със 78:59 и прекратява десетгодишното си чакане за европейска титла.

Но именно последният финал между двата отбора през 2023 година продължава да тежи най-много в съзнанието на феновете на Олимпиакос. В Каунас Олимпиакос бе само на секунди от четвъртата си европейска титла. Гръцкият тим контролираше голяма част от двубоя, а малко повече от две минути преди края водеше със 78:72. Тогава изглеждаше, че трофеят вече е в ръцете на отбора на Йоргос Барцокас. Но Серхио Родригес върна испанците в мача, а 3 секунди преди сирената Серхио Люл отбеляза единствения си кош в срещата. Той се оказа и най-важният, кошът за 79:78, който донесе единадесетата европейска титла на Реал Мадрид.

Трагедията за Олимпиакос беше още по-болезнена, защото отборът бе доминирал през по-голямата част от сезона. Александър Везенков изигра може би най-силния мач в кариерата си с 29 точки и 9 борби, но дори неговото MVP представяне не бе достатъчно.

История на финалите

Сезон Победител Резултат

1994/95 Реал Мадрид 73:61

2012/13 Олимпиакос 100:88

2014/15 Реал Мадрид 78:59

2022/23 Реал Мадрид 79:78

Гошо Методиев

Снимки: Imago