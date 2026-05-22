Дочко Дочев иска добър завършек на сезона

Президентът и старши треньор на ОФК Левски 2007 Дочко Дочев говори преди последната среща за сезон 2025/26. В нея тимът приема у дома ФК Троян и ще потърси още една победа, след като преди седмица надделя с 2:1 като гост на ОФК Павликени.

"Предстои последен кръг за нашата група. Напрежението накрая беше спаднало, тъй като Ловеч се отказаха. Така всеки можеше да си играе за каквото иска. Аз казах още в началото на полусезона, че целта в Левски е да пробваме 5-6 млади футболисти. Един от тях обаче ми направи много лошо впечатление – Ивелин Николаев. Момче на 18 години, което не идваше на тренировки редовно, после спря и на мачове да идва. Няма как аз лично да го позволя това нещо, защото не искам да има хора при мен, които да играят футбол, когато си искат. В Трета лига има много добри футболисти, които са и по-възрастни. Те са сериозни, научени са на дисциплина. Не става до такъв играч да сложиш един на 18 години, който не иска да тренира“, каза Дочев преди сблъсъка с десетия в класирането.

Наставникът продължи с анализа на сезона, макар и от него да остава още една среща: "Все пак през сезона имаше добри мачове от спортно-техническа гледна точка. Дисциплината също се пооправи. Да, накрая останахме само 12-13 души, но има 2-3 момчета, които показват, че искат да играят футбол, въпреки че ходят на училище и на работа. Виждам в тях сериозност и ще започнем да градим нещата, които трябва, за да бъдат спортисти. Дано някой от тях отиде и по-нагоре да играе. Това ще покаже, че трудът се възнаграждава, защото аз работя без пари. Но поне да има удовлетворение от работата, когато виждаш, че нещо се гради, че по-опитните играчи се отнасят по-сериозно към нещата. Бях споменал, че през първия полусезон имам проблеми с дисциплината. Това нещо се тушира. Всички идват на тренировка. Дори в студеното време търсим място, където да тренираме. Така се получава нещо, което ме удовлетворява. Доволен съм и от начина на игра, и от дисциплината, и от работата“ Левски може да запише втори пореден успех за първи път тази кампания.

"Искам да си завършим добре сезона. Ето, победихме Павликени, преди това загубихме минимално от водещите отбори. Хубавото е, че виждам един напредък във всички неща, които си бях поставил за цел в началото на сезона. Не подценявам Троян, знам какви футболисти има при тях. Целта е да направим един хубав мач, а след това през лятото да започнем да си оправяме всичко с отбора, включително финансовата обезпеченост. Другата седмица ще поставим и седалките на стадиона. Малко по малко действаме във всички направления“, завърши Дочко Дочев. Сблъсъкът между ОФК Левски и ФК Троян започва в 18 часа в събота, 23-ти май.