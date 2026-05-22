Пирин (Разлог) с важна победа в Сапарева баня

Пирин (Разлог) спечели с 2:0 гостуването си на Германея (Сапарева баня) от предпоследния 33-ти кръг на Югозападна Трета лига. Тимът се върна на победния път точно навреме и събра вече 42 точки, които го изкачиха до 13-ото място. Успехът дойде срещу вече изпадналия и заемащ последно място тим, но стойността му е огромна. Головете за победителите реализираха Петър Дънгов и Христослав Ячев.

В последния си сблъсък Пирин (Разлог) е домакин на Струмска слава (Радомир) и при нов триумф със сигурност ще запази мястото си в групата. Това може да стане факт още след края на кръга във Втора лига, ако не изпадне нито един измежду Миньор (Перник) и Спортист (Своге). Съществува и още един вариант, при който Пирин ще се спаси, ако един от тези два тима се озове в Трета лига. Тогава трябва Пирин (Гоце Делчев) да не спечели визитата си на Балкан (Ботевград).