Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черно море II (Варна). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Сезонът е към края си. Надявам се да го завършим с добри игри. Предпоставките за това са на лице в предстоящия двубой. Очаквам да е динамичен. Предстои ни изпитание срещу отбор от млади футболисти, продукт на една от водещите школи в страната. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Можем да им отговорим за да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.