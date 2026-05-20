Зверев все още се надява да влезе в клуба на шампионите от Големия шлем

  • 20 май 2026 | 15:12
  • 469
  • 0
Германецът Александър Зверев прави опити от почти десетилетие, но все още чака да влезе в клуба на шампионите на турнири от Големия шлем. 29-годишният Зверев ще получи още един шанс на Ролан Гарос, където ще запише 41-во участие в основната схема на турнири от Големия шлем.

Третият в света ще бъде поставен под номер 2 след оттеглянето на действащия шампион Карлос Алкарас и таи надежди, че най-сетне ще вземе първия си трофей от Големия шлем.

Малко играчи са били толкова дълго сред поставените в основната схема на парижките червени кортове, колкото Зверев. След последователни полуфинални участия между 2021 и 2023 г. той стигна до финала през 2024 г., само за да загуби от Алкарас. Миналата година той отпадна на четвъртфиналите от Новак Джокович.

Сега голямото препятствие изглежда ще бъде световният номер 1 Яник Синер. Зверев четири пъти се е изправял срещу Синер този сезон и четири пъти е губил, без да спечели сет.

„Не съм единственият, който губи от него. Просто губя от него повече, отколкото други. Така е“, каза той.

„Мисля, че в момента има голяма разлика между Синер и всички останали. Съвсем просто е. Трябва да вярвам, че съм способен да го победя. Трябва да го вярвам, иначе можем просто да му дадем трофея, без да играем турнира“, каза Зверев.

