Албания назначи италианец за селекционер

Албания назначи италианеца Роландо Маран за селекционер на националния отбор. Той наследява Силвиньо, чийто договор изтече по-рано този месец и не бе подновен, след като тимът не успя да се класира на Световното първенство в Северна Америка. “Уверен съм, че направихме добър избор”, заяви президентът на Албанската футболна федерация Арман Дука.

Маран има близо 20-годишен опит като треньор в елитни италиански отбори. Сред клубовете, които е водил са Киево, Каляри и Дженоа. “Ще вложа целия си опит и цялото си сърце на терена”, заяви 61-годишният специалист.

🇮🇹 🇦🇱 Il nuovo CT dell’Albania sarà l’ex Catania, Chievo e Cagliari Rolando Maran.@ragionedistato percentuale randomica? pic.twitter.com/GUqDvap7uC — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 19, 2026

Силвиньо водеше Албания от януари 2023 и изведе тима до участие на Евро 2024. Албанците имаха добри изяви в квалификациите, но бяха елиминирани от Полша в плейофите.

Снимки: Imago