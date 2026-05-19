  Яя Туре може да стане треньор на Слован (Братислава)

Яя Туре може да стане треньор на Слован (Братислава)

  • 19 май 2026 | 14:05
Яя Туре може да стане треньор на Слован (Братислава)

Бившият играч на Барселона и Манчестър Сити Яя Туре е вариант за треньорския пост в Слован Братислава,  съобщи Futbalové Zákulisie в социалната платформа X. Съобщава се, че в списъка с кандидати за треньорския пост на отбора има и други имена, включително бившият играч на Ливърпул и хърватския национален отбор Игор Бишчан.

Яя Туре преди това е работил в академията на Тотнъм Хотспър и е бил помощник-треньор в Стандард Лиеж (Белгия) и националния отбор на Саудитска Арабия.

Слован стана шампион на Словакия през сезон 2025/2026. Отборът е печелил националното първенство 27 пъти, включително титлите си на Чехословакия.

