Яя Туре може да стане треньор на Слован (Братислава)

Бившият играч на Барселона и Манчестър Сити Яя Туре е вариант за треньорския пост в Слован Братислава, съобщи Futbalové Zákulisie в социалната платформа X. Съобщава се, че в списъка с кандидати за треньорския пост на отбора има и други имена, включително бившият играч на Ливърпул и хърватския национален отбор Игор Бишчан.

Яя Туре преди това е работил в академията на Тотнъм Хотспър и е бил помощник-треньор в Стандард Лиеж (Белгия) и националния отбор на Саудитска Арабия.

Слован стана шампион на Словакия през сезон 2025/2026. Отборът е печелил националното първенство 27 пъти, включително титлите си на Чехословакия.

V prípade, že by Yaya Touré prišiel do ŠK Slovan Bratislava, stal by sa len druhým trénerom z Afriky v histórii slovenskej ligy.



Prvým bol Hélder Cristóvão z Angoly, ktorý bol zároveň posledným trénerom v kariére zosnulého Andrého Silvu, brata Dioga Jotu. https://t.co/wHwOpwcr2K — Futbalové Zákulisie (@FutZakulisie) May 19, 2026