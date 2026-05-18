Арангелов: Победа се дължи на момчетата, които отговориха на агресивната игра на противника

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след важната победа за тима с 1:0 над Берое в мач от 36-ия кръг на efbet Лига.

"Победа се дължи на момчетата, които отговориха на агресивната игра на противника. Във всеки един мач работим спрямо противника. Мисля, че постигаме максималното. Подхождаме различно спрямо всеки мач.



Трябва да подходим сериозно в последния кръг, както го правим във всеки мач", заяви треньорът на Септември.