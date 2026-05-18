Феновете на Берое скочиха на Банато

Феновете на Берое поискаха собственика на клуба Ернан Банато да напусне. Привърженици издигнаха транспарант „ BanatOUT” по време на двубоя срещу Спартак (Варна).

Припомняме, че преди малко повече от седмица Лицензионната комисия към футболния съюз не издаде лиценз на старозагорци. Те имаха право да обжалват решението пред Апелативната комисия и го направиха.

При евентуален условен лиценз значи Берое ще е под мониторинг на всеки три месеца - юни, септември, декември. За да получи такъв, клубът изплати 300 000 евро задължения.

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Най-съществената промяна обаче е свързана със собствеността на Берое. До този момент Ернан Банато, чрез своя фирма, бе едноличен собственик. Това ще се промени, тъй като очакванията са той да прехвърли 51% от акциите на СНЦ-то на ветераните.