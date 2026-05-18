Виктор Уембаняма и Спърс ще оглавят европейското турне на НБА

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма ще бъдат главно действащо лице на поредното шоу на НБА в Европа, като Париж ще бъде една от двете основни дестинации. Очаква се френската суперзвезда да зарадва своите сънародници с играта си през следващата година.

Според информация на журналиста Марк Стайн, Уембаняма и неговият Сан Антонио Спърс ще пътуват до Европа за два ключови мача от редовния сезон през януари. Предвижда се те да се изправят срещу Ню Орлиънс Пеликанс в два двубоя, които ще се проведат в Париж и Манчестър.

The Sunday Best notes are live to coincide with tonight's Game 7 viewing and include this news item: @TheSteinLine has learned that Victor Wembanyama will be leading the Spurs into Paris next January for two regular-season games.



През изминалия януари НБА изпрати Мемфис Гризлис и Орландо Меджик за два важни мача в Европа.

Меджик спечелиха със 118:111 в Берлин при завръщането на германските братя Франц и Мориц Вагнер, докато Гризлис отговориха с убедителна победа със 126:109 в Лондон.

Уембаняма и Спърс постигнаха 62 победи през изминалия редовен сезон и са готови да се изправят срещу Оклахома Сити Тъндър във финалите на Западната конференция.

