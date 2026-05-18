Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Стана ясно кога точно ще се проведат битките в Серия "А" за участие в ШЛ

Стана ясно кога точно ще се проведат битките в Серия "А" за участие в ШЛ

  • 18 май 2026 | 13:13
  • 1059
  • 0

От Серия "А" обявиха цялата програма на последния 38-и кръг в италианския елит, който ще се изиграе този уикенд.

Най-вълнуващите мачове са предвидени за неделя вечер от 21:45 часа българско време, когато ще има цели пет мача наведнъж. От една страна, тогава ще се определи кои отбори ще вземат третата и четвъртата квота в първенството за Шампионската лига през следващия сезон, а от друга - кой ще е третият изпаднал тим от Серия "А". Въпросните мачове са Кремонезе - Комо, Лече - Дженоа, Милан - Каляри, Торино - Ювентус и Верона - Рома.

Изходът от останалите пет срещи не е от съществено значение за крайното класиране в шампионата. Ето защо кръгът ще стартира още в петък вечер с Фиорентина - Аталанта от 21:45 часа. За събота са предвидени само два мача: Болоня - Интер (19:00) и Лацио - Пиза (21:45), а по-ранните неделни срещи са Парма - Сасуоло (16:00) и Наполи - Удинезе (19:00).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Брюж прегази преследвача си и гледа към титлата

Брюж прегази преследвача си и гледа към титлата

  • 18 май 2026 | 10:15
  • 1115
  • 0
Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

  • 18 май 2026 | 08:12
  • 3335
  • 7
Още една крачка към титлата за Арсенал или непростима грешка срещу изпадналия Бърнли?

Още една крачка към титлата за Арсенал или непростима грешка срещу изпадналия Бърнли?

  • 18 май 2026 | 07:47
  • 9743
  • 17
Гол на Меси доближи Интер Маями до първото място на Изток

Гол на Меси доближи Интер Маями до първото място на Изток

  • 18 май 2026 | 06:24
  • 6386
  • 14
Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

  • 18 май 2026 | 05:52
  • 4923
  • 2
Левандовски на раздяла: Левандовски на раздяла: Беше чест да играя за този клуб

Левандовски на раздяла: Левандовски на раздяла: Беше чест да играя за този клуб

  • 18 май 2026 | 05:24
  • 4259
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 1765
  • 4
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 5392
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 5130
  • 51
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 9361
  • 30
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 7845
  • 4
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 5749
  • 2