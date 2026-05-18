Стана ясно кога точно ще се проведат битките в Серия "А" за участие в ШЛ

От Серия "А" обявиха цялата програма на последния 38-и кръг в италианския елит, който ще се изиграе този уикенд.

Най-вълнуващите мачове са предвидени за неделя вечер от 21:45 часа българско време, когато ще има цели пет мача наведнъж. От една страна, тогава ще се определи кои отбори ще вземат третата и четвъртата квота в първенството за Шампионската лига през следващия сезон, а от друга - кой ще е третият изпаднал тим от Серия "А". Въпросните мачове са Кремонезе - Комо, Лече - Дженоа, Милан - Каляри, Торино - Ювентус и Верона - Рома.

Изходът от останалите пет срещи не е от съществено значение за крайното класиране в шампионата. Ето защо кръгът ще стартира още в петък вечер с Фиорентина - Аталанта от 21:45 часа. За събота са предвидени само два мача: Болоня - Интер (19:00) и Лацио - Пиза (21:45), а по-ранните неделни срещи са Парма - Сасуоло (16:00) и Наполи - Удинезе (19:00).