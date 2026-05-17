Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

Атлетик Билбао и Селта записаха 1:1 в среща от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. Новината от този резултат е, че единият отбор загуби шансове да участва в евротурнирите, докато другият се класира за тях. Изненадващо за мнозина обаче губещи са баските, докато отборът от Виго ликува.

Атлетик вече е на на 3 точки от седмото място, които праща в Лига на конференциите. На него обаче е Хетафе, който има по-добри показатели в преките мачове срещу “лъвовете”. При този вариант резултатът на Атлетик от последния кръг срещу Реал Мадрид е без значение.

Изминалият двубой беше и прощален за напускащия треньор Ернесто Валверде пред местните запалянковци.

В същото време Селта се нуждаеше точно от точка, за да бъде сигурен поне за Лига на конференциите. Даже може да се каже, че тимът ще се впусне в Лига Европа като шести, защото само Хетафе има шанс евентуално да го измести от сегашната му позиция.

За статистиката Уилиът Сведберг изведе галисийци напред на “Сан Мамес” още в четвъртата минута, а Иняки Уилямс изравни в 52-рата.