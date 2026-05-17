Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

  • 17 май 2026 | 23:28
  • 305
  • 1
Атлетик Билбао остана извън Европа, но пък Селта получи виза

Атлетик Билбао и Селта записаха 1:1 в среща от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. Новината от този резултат е, че единият отбор загуби шансове да участва в евротурнирите, докато другият се класира за тях. Изненадващо за мнозина обаче губещи са баските, докато отборът от Виго ликува.

Атлетик вече е на на 3 точки от седмото място, които праща в Лига на конференциите. На него обаче е Хетафе, който има по-добри показатели в преките мачове срещу “лъвовете”. При този вариант резултатът на Атлетик от последния кръг срещу Реал Мадрид е без значение.

Изминалият двубой беше и прощален за напускащия треньор Ернесто Валверде пред местните запалянковци.

В същото време Селта се нуждаеше точно от точка, за да бъде сигурен поне за Лига на конференциите. Даже може да се каже, че тимът ще се впусне в Лига Европа като шести, защото само Хетафе има шанс евентуално да го измести от сегашната му позиция.

За статистиката Уилиът Сведберг изведе галисийци напред на “Сан Мамес” още в четвъртата минута, а Иняки Уилямс изравни в 52-рата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 8073
  • 82
Каляри се измъкна и този път

Каляри се измъкна и този път

  • 18 май 2026 | 00:05
  • 232
  • 0
Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

  • 18 май 2026 | 00:03
  • 5594
  • 13
Елче излъга Хетафе и изплува на спасителния бряг

Елче излъга Хетафе и изплува на спасителния бряг

  • 17 май 2026 | 23:34
  • 295
  • 1
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
  • 3827
  • 7
Еспаньол взе безценна победа в Памплона и си подсигури място в елита и през следващия сезон

Еспаньол взе безценна победа в Памплона и си подсигури място в елита и през следващия сезон

  • 17 май 2026 | 22:51
  • 514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 8073
  • 82
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
  • 12298
  • 180
Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

Съперник на Лудогорец ще играе бараж за оцеляване! Ето как завърши Лига 1 с драма от дъното до върха

  • 18 май 2026 | 00:03
  • 5594
  • 13
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 23620
  • 38
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 6642
  • 9
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
  • 3827
  • 7