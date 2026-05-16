Алвеша: Не сме си свършили работата докрай

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров беше много доволен след победата над Лудогорец, която отборът му постигна с гол на Лаша Двали дълбоко в добавеното време. С този успех "червените" заеха втората позиция, а наставникът похвали своите футболисти за представянето.

"Мисля, че днес изиграхме може би най-силния мач под мое ръководство. Липсваше гола по-рано. Късметът беше на наша страна днес. Търсихме гола до последно. Тръгнахме много добре през първото полувреме, после оставихме инициативата на Лудогорец. Смените, които направихме на полувремето, дадоха резултат, заиграхме отново добре и през втората част надиграхме противника.

Имаме сили да играем добър футбол и да се надиграваме с най-добрите отбори. Смея да твърдя, че ние сме един от най-добрите отбори. Имаме едни от най-добрите футболисти и те го показаха в един от най-важните мачове за сезона.

Трябва да забравим по най-бързия начин този мач. Не сме си свършили работата докрай. Ще работим по същия начин. Ще се опитаме да подготвим отбора по най-добрия начин и да вземем и другия мач", каза Алвеша.

Снимки: Startphoto

