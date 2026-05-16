  Лаша Двали: Много е важно да усетим опита и емоцията от участие в Европа

Футболистът на ЦСКА 1948 Лаша Двали говори след победата на своя тим над Лудогорец. “Червените” се наложиха с 1:0, като именно Двали отбеляза победното попадение.

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

“Много съм щастлив и благодарен. Винаги се опитвам да помагам на отбора да отбележи или да се защитава, каквото и да е. Веднъж загубихме заради моя грешка. Сега съм щастлив. Целта ни е второто място.

Показахме какво ни трябва за следващия мач. Мисля, че с течение на времето ставаме все по-добри и по-добри. Мисля, че ще спечелим този мач.

Много е важно да усетим този опит и емоция от участие в Европа. Отборът има много потенциал. Имаме добри играчи, за нас е много важно да постигнем целта си”, заяви Двали.

