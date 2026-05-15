Кой е идеалният ръст за световен номер 1

Нужно е много, за да стигнеш до №1. Много от качествата зад изкачването до върха са трудни за измерване, но една конкретна характеристика е буквално измерима: ръстът. Най-високият №1 в света в историята е 198-сантиметровият Даниил Медведев, който в петък ще се изправи срещу настоящия №1 в света Яник Синер, висок 191 см, в полуфиналите на "Мастърс"-а в Рим

Всеки от четиримата тенисисти с най-дълъг престой като №1 в света е с ръст между 185 и 188 см: Новак Джокович — 188 см, Роджър Федерер — 185 см, Пийт Сампрас — 188 см, и Иван Лендъл — 188 см. В този диапазон или съвсем близо до него попадат още Рафаел Надал — 185 см, Анди Мъри — 191 см, Карлос Алкарас — 183 см, както и настоящият №1 Синер — 191 см.

„Изглежда, че това е идеалният ръст: достатъчно висок си, за да имаш добра сила и ъгли при сервиса, но и достатъчно нисък, за да можеш да се движиш перфектно“, каза миналата година пред ATPTour.com високият 198 см Сам Куери, който достигна до №11 в света през 2018 г. „И може би си по-малко предразположен към контузии.“

Куери посочи 188 см като перфектния ръст. Но както при юноша в период на бърз растеж, това число постоянно се покачва.

„Изглежда, че еволюцията на тенисиста — и не само в тениса, а във всички спортове — върви натам. В баскетбола виждате играчи по 213 см, които имат отличен контрол върху топката. В американския футбол уайд рисийвърите са по 196 см и са по-бързи от всички“, обясни той.

„В тениса усещам, че започваме да виждаме все повече играчи като Медведев, Зверев, Фриц, Циципас, Мпеши Перикар. Играчът с ръст 198 см става все по-добър в движението, а след още 20 години тези тенисисти ще се движат още по-добре. Мисля, че идеалният ръст се покачва с около четвърт инч на всеки две години.“

В историята на ранглистата от 1973 г. насам само двама играчи с ръст над 191 см са били №1 в света: Медведев — 198 см, общо 16 седмици, и Марат Сафин — 193 см, девет седмици. Петима тенисисти са били №1 при ръст 191 см: Синер, Мъри, Борис Бекер, Карлос Моя, Евгений Кафелников и Густаво Куертен. Макар играта да изглежда насочена към все по-високи състезатели, засега Куери смята, че движението все още може да ограничава играчите в горната граница на ръста.

„В днешно време човекът, който е 185 см, може да сервира толкова силно, колкото и този, който е 198 см“, обясни той. „Всеки може да удари сервис със 217 км/ч. Разбира се, колкото си по-висок, толкова по-добри ъгли получаваш.

Но усещането ми е, че заради играта, движението и физическото натоварване, момчетата около 188 см просто се движат малко по-добре по корта от тези, които са 198 см. Като казвам това, играчите около 198 см сега стават все по-добри в движението всяка година. Медведев, Зверев и Циципас са отлични в придвижването. Просто не мисля, че са толкова добри тенисисти, колкото Алкарас и Синер.“

Казано просто, макар и ненаучно: „Има нещо при играчите с ръст 188–191 см, което сякаш им позволява да удрят топката по-чисто всеки път“, каза Куери.

Но това може би се променя, а изкачването на Медведев до №1 в света през 2022 г. може да е доказателство за нов тип тенисист. По време на двата си периода, общо 16 седмици, начело на ранглистата, Медведев объркваше съперниците си с ретура, защитата и нестандартния си стил на игра.

„Той беше страхотен на ретур. Удряше неудобна топка; беше трудно да го атакуваш. Беше висок, но играеше страхотна защита за висок играч“, каза Куери. „Той някак усъвършенства — не ми се иска да го казвам — тази грозна игра, която има. Усещането ми е, че отново и отново поставяше хората в много неудобни разигравания.“

Една ключова разлика между Медведев и други изключително високи играчи: макар сервисът на Медведев да беше важна част от успеха му, той далеч не беше най-голямото му оръжие.

„Сервисът му беше просто добър. Но имам чувството, че за играч с ръст 198 см никога не говорим за него като за един от най-добрите сервиращи в даден момент“, обясни Куери. „Той беше по-скоро висок играч, при когото говориш за другите елементи от играта му, а не за сервиса.

Може би затова стигна до №1. Често, когато говорим за високите играчи, винаги говорим за сервиса им, а те не са №1. Медведев е от онези играчи, при които сервисът не е първото нещо, което ти идва наум, и въпреки това стигна до №1.“

Могат ли още гиганти в играта да последват стъпките на Медведев? Ще видим ли №1 в света, по-висок от 198-сантиметровия Медведев, преди да видим №1, по-нисък от 175-сантиметровия Марсело Риос?

„Бих заложил всичко, че ще бъде по-висок“, каза Куери. „Така трябва да бъде!“

Снимки: Imago