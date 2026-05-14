Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Медии
  3. БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

  • 14 май 2026 | 08:59
  • 164
  • 0
БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Пет спорта, четири надпревари, три кръга, две дисциплини, една цел – победата.

Най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой пристигат в Пазарджик, за да се борят за челното място в Световната купа.

Опитните герои се изправят срещу новите звезди, а битката помежду им предвещава много емоции за зрителите.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

Петък, 15 май: 14:00 ч., 17:00 ч. - полуфинали, жени

Събота, 16 май: 11:00 ч., 14:00 ч. - полуфинали, мъже

Неделя, 17 май: 10:00 ч. - финал жени, 14:00 ч. - финал, мъже

Следвай ни:

Още от Медии

БНТ излъчва филм за Георги Глушков навръх Гергьовден

БНТ излъчва филм за Георги Глушков навръх Гергьовден

  • 5 май 2026 | 16:22
  • 776
  • 1
Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

  • 2 май 2026 | 10:08
  • 2072
  • 0
Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

  • 25 апр 2026 | 14:51
  • 33716
  • 33
Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

  • 22 апр 2026 | 14:04
  • 2223
  • 0
Warner Bros. Discovery ще излъчва Giro d’Italia в Европа и САЩ поне до 2029 г.

Warner Bros. Discovery ще излъчва Giro d’Italia в Европа и САЩ поне до 2029 г.

  • 22 апр 2026 | 12:00
  • 1604
  • 0
Председателят на БАСЖ преизбран в Изпълкома на AIPS Europe

Председателят на БАСЖ преизбран в Изпълкома на AIPS Europe

  • 14 апр 2026 | 16:17
  • 1170
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 1944
  • 18
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 1674
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 3018
  • 18
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 26068
  • 30
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 89245
  • 448
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 98042
  • 379