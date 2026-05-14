  • 14 май 2026 | 15:45
Стара Загора ще бъде домакин на Купа БФБ за девойки до 16 години

Стара Загора ще приеме Купа БФБ за девойки до 16 години. Срещите от турнира ще бъдат на 20 и 21 май в зала “Общинска”.

В надпреварата ще се включат общо четири тима. Това са Берое Стара Загора, Светкавица, както и още два отбора, които предстои да станат ясни.

Ето и програмата на турнира:

20 май (сряда):

Полуфинал А1 - 16.00 ч. - Светкавица - Запад 2 - зала “Общинска”

Полуфинал А2 - 18.00 ч. - Запад 1 - Берое Стара Загора - зала “Общинска”

21 май (четвъртък):

Финал за 3-то място - 12.00 ч. - Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2 - зала “Общинска”

Финал - 14.00 ч. - Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2 - зала “Общинска”

