Ламин Ямал се похвали с чанта за поне 25 000 евро

Контузеният Ламин Ямал пак попадна в новините, въпреки че не успя да играе в последното “Ел Класико”. Облеклото на нападателя на Барселона за мача срещу Реал Мадрид надхвърли 27 000 евро, включвайки няколко „ключови елемента“ от модната индустрия.

18-годишният футболист се появи облечен небрежно с тоалет, в който инфлуенсърите в социалните мрежи откриха розово яке Stone Island (1300 евро) и чифт черни панталони (400 евро) от същата марка. На краката си звездата на испанския национален отбор носеше чифт маратонки от Louis Vuitton (1100 евро). Но акцентът в облеклото на футболиста беше чантата за рамо на Hermes, като подобен модел започва от 25 000 евро!

След победата над Реал той слезе за награждаването.

Очаква се Ямал да се възстанови напълно за старта на Мондиала. Първият двубой на испанците там е на 15 юни срещу Кабо Верде.