Иван Станчев: Много силен мач, можеше да вкараме още

Волов Шумен 2007 надигра гостуващия му Черноломец (Попово) с 5:0. Срещата е от 31-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме много силен мач. През първото полувреме и съперникът ни игра добре, но през второто наведоха доста главата. Можехме да вкараме и още голове. Почти сигурно вече сме на четвърто място. Предстои ни важен мач с Бенковски (Исперих). В тези два мача се изправяме срещу най-големите ни дразнители, така че след победата срещу единия започваме веднага да мислим за следващия“.

