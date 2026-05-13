Алвеша: Изгубихме две точки

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе доволен от играта на тима му срещу ЦСКА, но съжалява, че отборът не си е тръгнал с победа, тъй като според него по-чистите положения са били в полза на неговия състав.

“Мисля, че изиграхме много добър мач. Днес загубихме две точки. От 75 до 90 минута имахме поне четири положения, които трябва да вкараме. Ние създаваме по-добрите ситуации и изпуснахме страхотни шансове. Днес доста повече се вложихме от предишния мач. Нищо не е загубено и все още сме в битката за медалите. В предишните два мача им подарихме два гола, днес поне не им дадохме подарък”, каза Алвеша.