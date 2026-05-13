Пет български излизат при кадетките на Евро 2026

Пет българки излизат при кадетките на европейското първенство в Самоков в сряда.
В категория до 43 кг Кристин Илина ще спори с италианката Рахел Ло Бело. При 49-килограмовите Екатерина Бояджиева ще има за съперничка Анастасия Бялуха (Беларус).
Стефани Лазарова ще излезе срещу Делия Гилер (Швейцария) в категория до 57 кг.
При 65-килограмовите Боряна Борисова ще спори с Евелин Неоман (Германия), а Таня Иванова излиза срещу Юлия Личоска (Полша).
Срещите започват от 10,30 часа. Входът за зрителите е свободен.