Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пет български излизат при кадетките на Евро 2026

Пет български излизат при кадетките на Евро 2026

  • 13 май 2026 | 08:54
  • 148
  • 0
Пет български излизат при кадетките на Евро 2026

Пет българки излизат при кадетките на европейското първенство в Самоков в сряда.

В категория до 43 кг Кристин Илина ще спори с италианката Рахел Ло Бело.   При 49-килограмовите Екатерина Бояджиева ще има за съперничка Анастасия Бялуха (Беларус).

Стефани Лазарова ще излезе срещу Делия Гилер (Швейцария) в категория до 57 кг.

При 65-килограмовите Боряна Борисова ще спори с Евелин Неоман (Германия), а Таня Иванова излиза срещу Юлия Личоска (Полша).

Срещите започват от 10,30 часа. Входът за зрителите е свободен.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

  • 12 май 2026 | 20:31
  • 894
  • 0
Как Netflix намери уникален начин за влияние в спортния свят

Как Netflix намери уникален начин за влияние в спортния свят

  • 12 май 2026 | 20:29
  • 1790
  • 2
Георги Мърков се класира на финал на Европейското по борба за кадети

Георги Мърков се класира на финал на Европейското по борба за кадети

  • 12 май 2026 | 18:16
  • 3341
  • 0
Ерика Карабелева се класира за финала на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева се класира за финала на Европейското по таекуондо

  • 12 май 2026 | 17:43
  • 804
  • 0
Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

  • 12 май 2026 | 16:51
  • 1298
  • 0
Близо 160 боксьори си дават среща в Плевен

Близо 160 боксьори си дават среща в Плевен

  • 12 май 2026 | 16:09
  • 461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 9095
  • 43
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 6474
  • 23
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 2810
  • 4
Интер и Лацио във финал с огромен заряд

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

  • 13 май 2026 | 08:33
  • 1084
  • 1
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 21547
  • 57
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 35586
  • 72