  • 13 май 2026 | 11:51
Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

Федерацията, чийто председател е доц. д-р Офелия Кънева, е посветила работата си на развитието и популяризирането на един от иновативните и социално значими спортове в Европа.

БаскИн е съвременен спорт, вдъхновен от баскетбола, който позволява участие на хора с ментални и физически дефицити и без увреждания да спортуват заедно. Той е изцяло включващ спорт, позволяващ на състезателите, независимо от нивото им на подготовка, възрастта и пола да играят заедно. Основава се на принципа на "универсалния дизайн" (design for all) и има силен социален ангажимент - да направи спорта достъпен за всички.

На пресконференцията бяха представени целите, мисията на федерацията, както и ролята ѝ за развитието на приобщаващия спорт в България.

Специален гост на събитието беше президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

"Моят живот е свързан с баскетбола и се надявам баскетболът да бъде част и от вашите сърца. Пожелавам успех на новоучредената федерация", коментира Глушков.

