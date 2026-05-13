Филаделфия се раздели с Дарил Мори

  Філаделфія се раздели с Дарил Мори

Філаделфія се раздели с Дарил Мори

Філаделфія се раздели с Дарил Мори

Ръководството на Филаделфия 76ърс уволни президента по баскетболните операции Дарил Мори и реши да запази Ник Нърс като треньор, след като отборът отпадна на полуфиналите в Източната конференция, съобщиха от клуба от НБА.

76ърс бяха отстранени от Ню Йорк Никс с 0-4, с което се сложи край на шестия сезон на Мори начело на Сиксърс, а от тима обявиха, че някой друг ще ръководи отдела за баскетболни операции.

Управляващият партньор на Фили Джош Харис заяви в изявление, че той и Мори са разговаряли и са решили, че е време за ново начало.

Боб Майърс, бивш генерален мениджър на Голдън Стейт Уориърс, ще търси заместник на Мори и ще ръководи отдела временно.

"Към нашите фенове - вашето разочарование и неудовлетвореност са разбираеми и оправдани. Не успяхме да отговорим на собствените си очаквания и не успяхме да се представим по начин, по който този град заслужава. Това ме тревожи дълбоко и имам доверие в Боб, че ще проправи път напред за нашия клуб", заяви Харис.

