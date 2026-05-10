ЦСКА 1948 си връща защитник

ЦСКА 1948 ще се подсили със защитника на Монтана Костадин Илиев. Новината съобщи финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов в социалните мрежи.

За 24-годишния бранител това ще бъде втори престой в клуба. Илиев преминава в ЦСКА 1948 през лятото на 2021 г., но записва само 4 мача за представителния отбор на столичани. 14 срещи пък има за дублиращия тим на "червените".

Обявиха съдиите за ЦСКА - ЦСКА 1948 и Лудогорец - Левски

От лятото на 2023-та пък е на "Огоста", като за този период той изигра 100 двубоя с екипа на Монтана, от които 33 през този сезон.

"Дежавю", написа Найденов към видео с представянето на Костадин Илиев при първия му престой в тима.