Звезден състав на 400 метра ще се изправи срещу Кийли Ходжкинсън в Рим

В стремежа си да продължи да впечатлява на 400 метра, Кийли Ходжкинсън обяви, че ще се състезава на една обиколка на турнира от Диамантената лига в Рим. Там обаче към нея ще се присъедини звезден състав от атлетки.

Стартовият списък изглежда като събиране на “Отмъстителите“, като много от най-добрите европейски бегачки на 400 метра ще се опитат да се наложат на върха преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

На 4 юни на пистата ще излязат последните две световни шампионки в зала – Лурдес Глория Мануел и Амбър Анинг, настоящата европейска шампионка Наталия Буковиецка и действащата европейска шампионка до 23 години Хенриете Йаегер.

Ще видим четири от петте най-добри европейки на 400 метра за миналата година, като единствената липсваща атлетка е Фемке Брьодерс-Бол. Те ще се състезават рамо до рамо, докато световната рекордьорка на 800 метра в зала се стреми да заеме своето място сред най-добрите.

Снимки: Imago