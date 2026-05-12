  1. Sportal.bg
  • 12 май 2026 | 12:49
Калояна Налбантова допусна поражение в квалификациите на турнир в Тайланд

Националката Калояна Налбантова допусна загуба в квалификациите на единично жени на турнира от сериите "HSBC BWF World Tour Super 500" в Патумван (Тайланд) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка отстъпи пред представителката на домакините Тидапрон Клийбисун с 21:16, 17:21, 14:21 за 62 минути.

Налбантова спечели първия гейм, но съперничката й изравни след 21:17 в оспорваната втора част. В третия гейм се игра равностойно до 10:10, след което тайландката поведе с 18:10 и след това затвори мача.

От 19 до 24 май Налбантова ще участва на турнира от сериите "HSBC BWF World Tour Super 500" в Куала Лумпур (Малайзия) с с награден фонд 500 хиляди долара.

Българката ще започне от основната схема, а в първия кръг ще играе с туркинята Неслихан Арън.

