Самуил Донков спечели бронз на Европейското по спортна стрелба

Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия).

Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емиус Васерманис (Латвия) с 557 точки, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей (Украйна) с 554 точки.

Още двама български национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира на 16-о място с 534 точки, а Христо Ненов се нареди 18-и с 528 точки.

Антонета Костадинова беше съвсем близо до медал в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет при жените. Българката завърши четвърта късно снощи завърши с резултат от 557 точки и 12 централни десетки, като остана само на две централни десетки от бронзовото отличие и на две точки от сребърния медал.

Костадинова направи много силно състезание, но в четвъртата серия имаше лек технически проблем, вследствие на който записа един слаб изстрел, съобщиха от Българския стрелкови съюз. Въпреки това тя успя да се върне с отлични последващи изстрели и завърши непосредствено под призовата тройка.

Новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет при жените включва 60 изстрела, разделени в серии с различни времеви интервали – първите серии се изпълняват в рамките на 150 секунди, следвани от серии за 20 и 10 секунди.