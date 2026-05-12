Световното първенство по електронни спортове може да се премести във Франция

Възможно е тазгодишното издание на Световното първенство по електронни спортове да бъде преместено от Саудитска Арабия във Франция. Информацията първо бе споделена от източници като LPL Fanclub, а по-късно и от CS2 инсайдъра Владислав "harumi" Радвилович. По-рано подобни намеци направи и мениджърът на Team Spirit по Dota 2 - Korb3n.

Засега няма официално потвърждение, но основната причина за евентуалната промяна, изглежда, е военния конфликт в Близкия изток и запазване на икономическите интереси на Кралството. Към момента Световното остава насрочено за периода 6 юли - 23 август в Рияд, с общ награден фонд от 75 милиона долара.