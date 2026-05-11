Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

  • 11 май 2026 | 17:40
  • 234
  • 0
Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

Българският състав от отбора на Acend по Counter-Strike загуби много равностоен двубой срещу 100 Thieves на легендите Хавард "rain" Нюгор и  Николай "device" Рийдс с краен резултат от 1:2 (11-13, 13-10, 9-13) в Upper Bracket финала на Parken Challenger Championship 6 в Копенхаген. Сега за родните състезатели предстои решаващ мач за място на финала срещу BASEMENT BOYS.

Срещата се проведе на Mirage, Inferno и Ancient. И на трите карти двата тима бяха повече от равностойни, като до последно нямаше ясен победител. Дори на финалния Ancient след края на първата част петиците бяха с изравнен резултат 6-6. Добри заключителни два рунда реално бяха достатъчни на "крадците" за победата.

С най-добро индивидуално представяне в сървъра бяха Уилям "sirah" Киерсгаард от 100 с 60 елиминации и 1.44 рейтинг. С фраг повече и резултат от 61/44 бе новият снайперист на Acend - Дейвид ""h4rn" Бенчев.

Следвай ни:

Още от eSports

Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

  • 11 май 2026 | 12:20
  • 524
  • 0
Българите от Acend продължават с успехите и се приближиха до финала на Parken Challenger Championship 6

Българите от Acend продължават с успехите и се приближиха до финала на Parken Challenger Championship 6

  • 10 май 2026 | 21:59
  • 1121
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров се представи отлично и осигури първа победа за Monte в Астана

Алекс "Rainwaker" Петров се представи отлично и осигури първа победа за Monte в Астана

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 436
  • 0
T1 привлече звездата TenZ

T1 привлече звездата TenZ

  • 10 май 2026 | 16:41
  • 563
  • 0
Страхотно начало на българите от Acend в турнира Parken Challenger Championship 6

Страхотно начало на българите от Acend в турнира Parken Challenger Championship 6

  • 10 май 2026 | 00:33
  • 616
  • 0
G2 и KCorp със силни двубои и място в горния поток на LEC

G2 и KCorp със силни двубои и място в горния поток на LEC

  • 9 май 2026 | 23:57
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 9162
  • 81
Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

  • 11 май 2026 | 18:40
  • 3574
  • 0
Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

  • 11 май 2026 | 17:37
  • 1756
  • 2
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 22591
  • 214
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 13289
  • 18
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 38279
  • 102