Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

Българският състав от отбора на Acend по Counter-Strike загуби много равностоен двубой срещу 100 Thieves на легендите Хавард "rain" Нюгор и Николай "device" Рийдс с краен резултат от 1:2 (11-13, 13-10, 9-13) в Upper Bracket финала на Parken Challenger Championship 6 в Копенхаген. Сега за родните състезатели предстои решаващ мач за място на финала срещу BASEMENT BOYS.

Срещата се проведе на Mirage, Inferno и Ancient. И на трите карти двата тима бяха повече от равностойни, като до последно нямаше ясен победител. Дори на финалния Ancient след края на първата част петиците бяха с изравнен резултат 6-6. Добри заключителни два рунда реално бяха достатъчни на "крадците" за победата.

С най-добро индивидуално представяне в сървъра бяха Уилям "sirah" Киерсгаард от 100 с 60 елиминации и 1.44 рейтинг. С фраг повече и резултат от 61/44 бе новият снайперист на Acend - Дейвид ""h4rn" Бенчев.