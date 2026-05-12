Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. 100 Thieves спечели Parken 6, българинът Дейвид "h4rn" Бенчев е с най-добът рейтинг

100 Thieves спечели Parken 6, българинът Дейвид "h4rn" Бенчев е с най-добът рейтинг

  • 12 май 2026 | 14:09
  • 187
  • 0
100 Thieves спечели Parken 6, българинът Дейвид "h4rn" Бенчев е с най-добът рейтинг

100 Thieves на звездите rain и device спечели турнира по CS2 - Parken Challenger Championship 6, след като отстрани българския Acend на Upper Bracket финала. Така 100 записа първата си LAN титла след завръщането си в заглавието на Valve през 2026 година.

Тимът премина уверено през турнира в Копенхаген, като на финала победи BASEMENT BOYS с 2:0 (13-9. 13-6). Най-силно за шампионите се представиха младите таланти poiii и sirah.

Най-високият рейтинг за целия турнир обаче записа новата звезда на Acend - Дейвид "h4rn" Бенчев с 1.41. След успеха 100 Thieves се изкачи до 39-о място във VRS класацията, докато българският тим остана извън Топ 50.

Снимка: 100 Thieves

Следвай ни:

Още от eSports

Световното първенство по електронни спортове може да се премести във Франция

Световното първенство по електронни спортове може да се премести във Франция

  • 12 май 2026 | 12:28
  • 402
  • 0
Преобразеният български отбор на Acend се бори докрай, но остана трети в Копенхаген

Преобразеният български отбор на Acend се бори докрай, но остана трети в Копенхаген

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 1079
  • 0
Nukeduck ще води Heretics в LEC

Nukeduck ще води Heretics в LEC

  • 11 май 2026 | 18:20
  • 455
  • 0
Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

  • 11 май 2026 | 17:40
  • 701
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не се дадоха лесно, но бяха победени от звездите на Falcons

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не се дадоха лесно, но бяха победени от звездите на Falcons

  • 11 май 2026 | 14:07
  • 418
  • 0
Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

  • 11 май 2026 | 12:20
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 21627
  • 163
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 17226
  • 32
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 14762
  • 63
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 11359
  • 22
ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 4289
  • 27
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 11885
  • 4