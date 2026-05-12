100 Thieves спечели Parken 6, българинът Дейвид "h4rn" Бенчев е с най-добът рейтинг

100 Thieves на звездите rain и device спечели турнира по CS2 - Parken Challenger Championship 6, след като отстрани българския Acend на Upper Bracket финала. Така 100 записа първата си LAN титла след завръщането си в заглавието на Valve през 2026 година.
Тимът премина уверено през турнира в Копенхаген, като на финала победи BASEMENT BOYS с 2:0 (13-9. 13-6). Най-силно за шампионите се представиха младите таланти poiii и sirah.
Най-високият рейтинг за целия турнир обаче записа новата звезда на Acend - Дейвид "h4rn" Бенчев с 1.41. След успеха 100 Thieves се изкачи до 39-о място във VRS класацията, докато българският тим остана извън Топ 50.
