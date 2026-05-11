Преобразеният български отбор на Acend се бори докрай, но остана трети в Копенхаген

Българите от Acend отпаднаха на трето място в турнира Parken Challenger Championshi 6 в Копенхаген, след като допуснаха поражение с 1:2 (10-13, 13-7, 14-16) от отбора на BASEMENT BOYS в среща за място на финала на турнира.

След като по-рано днес родните състезатели загубиха и от 100 Thieves, сега те не успяха да победят украинските си опоненти на Dust 2 и Ancient след продължения, като единствено спечелиха Mirage след страхотно второ полувреме.

В дебютния си турнир като официален играч на тима Дейвид "h4rn" Бенчев все пак изигра страхотен двубой с 63 елиминации и 1.35 рейтинг, като по време на шампионата другият дебютант в петицата - Християн "REDSTAR" Пиронков също игра на високо ниво.

По този начин българите си тръгват от датската столица с над 1,700 долара и бронзовите медали.

