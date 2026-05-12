Алекс "Rainwaker" Петров спаси Monte и е на крачка от плейофите в Астана

Отборът на Monte, в който играе българският състезател по CS2 - Алекс "Rainwaker" Петров, се спаси от елиминация в турнира PGL в казахстанската столица Астана, след като победи The Huns с 2:1 (13-2, 10-13, 16-12). За Monte предстои ключов двубой за класиране на плейофите в шампионата, тъй като към момента играчите са с актив от 2 победи и 2 загуби при нужни 3.

Именно Петров днес бе основната причина за оцеляването на петицата, като записа и Ace в третата карта - Mirage. Преди това от Monte направиха фамозно представяне на Nuke, преди "хуните" да изравнят на Dust 2. Rainwaker записа 55 елиминации и 55/40 резултат при 1.39 рейтинг.

