Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Алекс "Rainwaker" Петров спаси Monte и е на крачка от плейофите в Астана

Алекс "Rainwaker" Петров спаси Monte и е на крачка от плейофите в Астана

  • 12 май 2026 | 16:04
  • 114
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров спаси Monte и е на крачка от плейофите в Астана

Отборът на Monte, в който играе българският състезател по CS2 - Алекс "Rainwaker" Петров, се спаси от елиминация в турнира PGL в казахстанската столица Астана, след като победи The Huns с 2:1 (13-2, 10-13, 16-12). За Monte предстои ключов двубой за класиране на плейофите в шампионата, тъй като към момента играчите са с актив от 2 победи и 2 загуби при нужни 3.

Именно Петров днес бе основната причина за оцеляването на петицата, като записа и Ace в третата карта - Mirage. Преди това от Monte направиха фамозно представяне на Nuke, преди "хуните" да изравнят на Dust 2. Rainwaker записа 55 елиминации и 55/40 резултат при 1.39 рейтинг.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Световното първенство по електронни спортове може да се премести във Франция

Световното първенство по електронни спортове може да се премести във Франция

  • 12 май 2026 | 12:28
  • 485
  • 0
Преобразеният български отбор на Acend се бори докрай, но остана трети в Копенхаген

Преобразеният български отбор на Acend се бори докрай, но остана трети в Копенхаген

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 1085
  • 0
Nukeduck ще води Heretics в LEC

Nukeduck ще води Heretics в LEC

  • 11 май 2026 | 18:20
  • 459
  • 0
Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

Българският Acend се спъна срещу 100 Thieves, но пътят към финала остава отворен

  • 11 май 2026 | 17:40
  • 704
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не се дадоха лесно, но бяха победени от звездите на Falcons

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte не се дадоха лесно, но бяха победени от звездите на Falcons

  • 11 май 2026 | 14:07
  • 421
  • 0
Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

  • 11 май 2026 | 12:20
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29148
  • 264
Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

  • 12 май 2026 | 15:25
  • 4388
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22814
  • 41
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 18830
  • 75
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17434
  • 40
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 14536
  • 4