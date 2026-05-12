Двукратна олимпийска шампионка в колоезденето на писта прекрати кариерата си

Двукратната олимпийска шампионка Кейти Арчибалд прекрати спортната си кариера след 13 години в колоезденето. 32-годишната англичанка обяви, че е започнала обучение за медицинска сестра, но това не е причината за оттеглянето й от пистата.

Арчибалд има 51 медала на елитно ниво, като първият от тях бе европейска титла в отборното преследване през 2013. Тя пропусна Париж 2024 заради двойна фрактура на крака, получена при домашен инцидент.

"Обичам да се състезавам. След 13 години на най-високо ниво на международната сцена и още повече в съревнование с големия ми брат Джон, реших да се оттегля от колоезденето. За мен бе чест да се състезавам за Великобритания и винаги поставях отбора на първо място. Радвам се, че карах рамо до рамо с най-добрите колоездачи в страната", каза тя, цитирана от ДПА.

Арчибалд се оттегля като олимпийска шампионка в дисциплината медисън от Рио 2016 и отборното преследване от Токио 2020.