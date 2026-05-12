Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Двукратна олимпийска шампионка в колоезденето на писта прекрати кариерата си

Двукратна олимпийска шампионка в колоезденето на писта прекрати кариерата си

  • 12 май 2026 | 12:23
  • 224
  • 0
Двукратна олимпийска шампионка в колоезденето на писта прекрати кариерата си

Двукратната олимпийска шампионка Кейти Арчибалд прекрати спортната си кариера след 13 години в колоезденето. 32-годишната англичанка обяви, че е започнала обучение за медицинска сестра, но това не е причината за оттеглянето й от пистата.

Арчибалд има 51 медала на елитно ниво, като първият от тях бе европейска титла в отборното преследване през 2013. Тя пропусна Париж 2024 заради двойна фрактура на крака, получена при домашен инцидент.

"Обичам да се състезавам. След 13 години на най-високо ниво на международната сцена и още повече в съревнование с големия ми брат Джон, реших да се оттегля от колоезденето. За мен бе чест да се състезавам за Великобритания и винаги поставях отбора на първо място. Радвам се, че карах рамо до рамо с най-добрите колоездачи в страната", каза тя, цитирана от ДПА.

Арчибалд се оттегля като олимпийска шампионка в дисциплината медисън от Рио 2016 и отборното преследване от Токио 2020.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Димитър Бербатов направи отчет за работата си

Димитър Бербатов направи отчет за работата си

  • 11 май 2026 | 16:45
  • 2263
  • 0
Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

  • 11 май 2026 | 16:08
  • 915
  • 1
Шесто място за Мирослава Минчева и Самуил Донков на микс пистолет на Европейското

Шесто място за Мирослава Минчева и Самуил Донков на микс пистолет на Европейското

  • 11 май 2026 | 16:01
  • 702
  • 0
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 27266
  • 45
Ден на отворените врати в НСА

Ден на отворените врати в НСА

  • 11 май 2026 | 12:39
  • 793
  • 0
Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 997
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

“Червена” България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 11174
  • 40
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 10280
  • 18
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 9737
  • 36
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 4333
  • 8
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 8674
  • 1
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 12792
  • 6