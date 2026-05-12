Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

Донован Мичъл изравни рекорд в плейофите на НБА, отбелязвайки 39 точки през второто полувреме, за да изведе Кливланд Кавалиърс до домакинска победа със 112:103 срещу Детройт Пистънс тази нощ. С този успех Кавс изравниха резултата в серията между двата тима във втория кръг на елиминациите - 2-2.

Мичъл достигна постижението на Ерик „Слийпи“ Флойд с успешен наказателен удар 27.6 секунди преди края. Той имаше възможност да подобри рекорда, поставен през 1987 г. срещу Лос Анджелис Лейкърс, но пропусна втория си опит от линията.

Звездата на Кливланд завърши мача с общо 43 точки, като 15 от тях дойдоха по време на впечатляваща серия от 24:0 за отбора му. Тази серия започна в последните 12 секунди на първото полувреме и продължи през първите шест минути на третата четвърт. Преди нея Кливланд изоставаше с 52:56 на почивката, но след това пое пълен контрол над срещата.

По време на този ключов период Кавс демонстрираха изключителна ефективност със стрелба 10 от 12 от игра, включително три точни изстрела от зоната за три точки. Освен това те се възползваха от пет грешки на Пистънс, за да реализират девет точки.

Серията от 24:0 е най-дългата в плейофен мач на НБА, откакто Минесота постигна същия резултат в мач №6 от полуфиналите на Западната конференция срещу Денвър през 2024 г. Това е и най-силната серия за Кливланд в плейофите, откакто се води подробна статистика от сезон 1997-98 г., подобрявайки предишния рекорд на клуба от 19 поредни точки срещу Бостън.

Джеймс Хардън също допринесе за победата, записвайки своя 40-и дабъл-дабъл в плейофите с 24 точки и 11 асистенции. Евън Мобли се отличи със 17 точки, пет блокирани изстрела и три откраднати топки, а Кливланд остана непобеден у дома в шестте си мача от елиминациите.

За Детройт най-резултатен беше Карис ЛъВърт с 24 точки, което е негов личен рекорд за сезона. Кейд Кънингам отбеляза 19 точки, като за първи път в 11-те си плейофни мача този сезон не успя да достигне границата от 20 точки. Тобайъс Харис добави 16 точки.

Мач №5 от серията ще се играе в сряда вечер в Детройт.

В началото на двубоя Кавалиърс бързо поведоха с 16:5 след пет минути игра, като Хардън реализира 11 точки, включително три тройки. Пистънс обаче отговориха със серия от 23:5, в която ЛъВърт вкара 10 точки. По време на този осемминутен подем Детройт беше с успеваемост 9 от 13 при стрелбата, докато Кливланд вкара едва 2 от 14 опита и пропусна всичките си осем стрелби за три точки.

Най-голямата преднина на Кливланд в мача достигна 21 точки в четвъртата четвърт.

Снимки: Gettyimages