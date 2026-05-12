Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

  • 12 май 2026 | 10:12
  • 330
  • 0
Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

Донован Мичъл изравни рекорд в плейофите на НБА, отбелязвайки 39 точки през второто полувреме, за да изведе Кливланд Кавалиърс до домакинска победа със 112:103 срещу Детройт Пистънс тази нощ. С този успех Кавс изравниха резултата в серията между двата тима във втория кръг на елиминациите - 2-2.

Мичъл достигна постижението на Ерик „Слийпи“ Флойд с успешен наказателен удар 27.6 секунди преди края. Той имаше възможност да подобри рекорда, поставен през 1987 г. срещу Лос Анджелис Лейкърс, но пропусна втория си опит от линията.

Звездата на Кливланд завърши мача с общо 43 точки, като 15 от тях дойдоха по време на впечатляваща серия от 24:0 за отбора му. Тази серия започна в последните 12 секунди на първото полувреме и продължи през първите шест минути на третата четвърт. Преди нея Кливланд изоставаше с 52:56 на почивката, но след това пое пълен контрол над срещата.

По време на този ключов период Кавс демонстрираха изключителна ефективност със стрелба 10 от 12 от игра, включително три точни изстрела от зоната за три точки. Освен това те се възползваха от пет грешки на Пистънс, за да реализират девет точки.

Серията от 24:0 е най-дългата в плейофен мач на НБА, откакто Минесота постигна същия резултат в мач №6 от полуфиналите на Западната конференция срещу Денвър през 2024 г. Това е и най-силната серия за Кливланд в плейофите, откакто се води подробна статистика от сезон 1997-98 г., подобрявайки предишния рекорд на клуба от 19 поредни точки срещу Бостън.

Джеймс Хардън също допринесе за победата, записвайки своя 40-и дабъл-дабъл в плейофите с 24 точки и 11 асистенции. Евън Мобли се отличи със 17 точки, пет блокирани изстрела и три откраднати топки, а Кливланд остана непобеден у дома в шестте си мача от елиминациите.

За Детройт най-резултатен беше Карис ЛъВърт с 24 точки, което е негов личен рекорд за сезона. Кейд Кънингам отбеляза 19 точки, като за първи път в 11-те си плейофни мача този сезон не успя да достигне границата от 20 точки. Тобайъс Харис добави 16 точки.

Мач №5 от серията ще се играе в сряда вечер в Детройт.

В началото на двубоя Кавалиърс бързо поведоха с 16:5 след пет минути игра, като Хардън реализира 11 точки, включително три тройки. Пистънс обаче отговориха със серия от 23:5, в която ЛъВърт вкара 10 точки. По време на този осемминутен подем Детройт беше с успеваемост 9 от 13 при стрелбата, докато Кливланд вкара едва 2 от 14 опита и пропусна всичките си осем стрелби за три точки.

Най-голямата преднина на Кливланд в мача достигна 21 точки в четвъртата четвърт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

  • 12 май 2026 | 08:38
  • 4568
  • 0
Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

  • 11 май 2026 | 22:37
  • 2868
  • 0
Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Отново спечелихме с характер, Черно море Тича заслужаваше победата колкото нас

Алекс Симеонов пред Sportal.bg: Отново спечелихме с характер, Черно море Тича заслужаваше победата колкото нас

  • 11 май 2026 | 22:16
  • 2015
  • 0
Балкан излъга Черно море Тича за втори пореден път след изключителна драма до последната секунда в Ботевград

Балкан излъга Черно море Тича за втори пореден път след изключителна драма до последната секунда в Ботевград

  • 11 май 2026 | 21:26
  • 12713
  • 23
Георги Младенов навърши 64

Георги Младенов навърши 64

  • 11 май 2026 | 18:28
  • 1813
  • 0
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

  • 11 май 2026 | 18:01
  • 649
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ПФЛ с информация за билетите за финала

ПФЛ с информация за билетите за финала

  • 12 май 2026 | 09:49
  • 8904
  • 47
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 3496
  • 1
Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

Черно море и Локомотив (Пд) в спор за място на баража за Европа

  • 12 май 2026 | 07:18
  • 5835
  • 9
Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

Ботев (Пд) и Арда търсят изход от негативната серия

  • 12 май 2026 | 07:36
  • 3135
  • 3
ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

  • 12 май 2026 | 10:10
  • 5438
  • 36
Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

Анчелоти обяви предварителния списък - Игор Тиаго и Неймар са там, Естевао отпада

  • 12 май 2026 | 07:50
  • 10269
  • 5