Феновете на НАК Бреда изгониха Ван Хойдонк от клуба

Лeгендата на нидерландския футбол Пиер ван Хойдонк се оттегля от поста си на технически съветник в НАК Бреда с незабавен ефект, съобщи националната телевизия на страната NOS. Причината е трансферът на сина му Сидни ван Хойдонк в португалския клуб Ещрела Амадора, като феновете го обвиняват в конфликт на интереси и в това, че е ощетил клуба. Поведението на Ван Хойдонк-старши беше обект на много дискусии, както и се обсъждаше широко ролята му в преговорите.

"Взимам това решение, знаейки, че винаги съм действал добросъвестно в най-добрия интерес на НАК“, каза Ван Хойдонк пред клубния сайт. "Въпреки доверието, което получавам от офисите на клуба, от Надзорния съвет и ръководството, суматохата и настроенията ме доведоха до заключението, че в момента е най-добре да действам в най-добрия интерес на клуба. Затова реших да се оттегля от консултативната си роля“, казва бившият нападател и дългогодишен национал на Нидерландия. В момента на 56 години, той има 46 мача и 14 гола за страната си, като играе на едно Световно първенство (4-о място през 1998-а година) и на две Европейски (2000 и 2004), помагайки на „лалетата“ да достигнат до полуфинали.

Van Hooijdonk verklaart vertrek bij NAC: 'Hij zei: waarom stap je niet terug?' https://t.co/PEN6jPwDEc — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) May 10, 2026

Всичко започна от публикация на Voetbal International, където ван Хойдонк беше обвинен в конфликт на интереси относно свободния трансфер на Сидни ван Хойдонк тази зима в посока Бреда, където той вече работеше. Твърди се, че е помогнал на сина си да вземе добра заплата, а след това е направил сам договора, за да гарантира и печалба за клуба, чийто размер не се уточнява. Сидни ван Хойдонк също е нападател, в момента на 26 години, а през зимата се премести в Португалия, като от тогава е записал 9 мача, в които е вкарал 1 гол и е подал за още един. Също така е обличал екипите на Болоня, Чезена, Хееренвеен и английския Норич.

Привържениците на НАК окачиха критични транспаранти, насочени към Ван Хойдонк по време на някои мачове, а на някои от тях имаше и подигравателни съобщения. Самият клуб отрече да има каквито и да е некоректни и незаконни действия.

Фенове прекратиха мач с българско участие в Нидерландия, Аякс с нов провал

Фактът, че НАК Бреда вчера официално изпадна отключи още проблеми за управата, като феновете прекратиха мача с Хееренвеен. Тимът им водеше с 2:0 до 81-ата минута, когато от трибуните полетяха предмети, факли и фойерверки, а обидите бяха най-малкото, което чуха футболистите.

Срещата се доигра днес, но на терена на Хееренвеен, тъй като се оказа, че в Бреда не е безопасно да се случи това. "Жълто-черните“ все пак спечелиха, като повече голове не паднаха, но успехът не им помогна по никакъв начин. За гостите в игра влезе българският защитник Християн Петров.

