Радост за Вашингтон, Юта и Чикаго, Индиана е големият губещ след лотарията на Драфта на НБА

Вашингтон Уизардс спечели първия избор в лотарията за Драфта на НБА, провела се миналата нощ, което е огромен успех с потенциал да осигури на отбора бъдеща звезда.

Юта Джаз, Мемфис Гризлис и Чикаго Булс ще избират съответно под номера две, три и четири.

Лос Анджелис Клипърс си осигури петия избор чрез размяна с Индиана Пейсърс. Изборът беше защитен в Топ 4 за Индиана, но след като Пейсърс се озоваха извън тези позиции, той премина към Клипърс.

Уизардс имаха равни шансове с Пейсърс и Бруклин Нетс за спечелване на лотарията. В крайна сметка Индиана остана без избор в лотарията и в първия кръг, след като не попадна в Топ 4. Нетс пък ще избират под номер 6.

Според вътрешния източник от НБА Джейк Фишър, първоначално Джаз са се появили като победител и за третия избор, след като вече са си осигурили втория. Този резултат е наложил ново теглене за третата позиция, която в крайна сметка е спечелена от Гризлис.

Предстоящият драфт е един от най-очакваните в историята на НБА. За разлика от последните години, когато имаше ясни фаворити като Купър Флаг и Виктор Уембаняма, сега няма категоричен номер едно. И двамата бяха смятани за таланти от ранга на „веднъж на поколение“ при влизането си в лигата.

Тазгодишният клас обаче е изключително дълбок и наситен с талантливи играчи на челните позиции. Няколко от тях притежават потенциала да се превърнат в основни фигури за отборите си и да участват в множество Мачове на звездите през кариерата си.

Динамичното крило на Бригъм Йънг Юнивърсити ЕйДжей Дибанца изпревари гарда на Канзас Дарин Питърсън в много от прогнозните класации. Въпреки това той не е консенсусен фаворит за първи избор. Като потенциални топ селекции се спрягат и имената на тежкото крило на Дюк Камерън Буузър и крилото на Северна Каролина Кейлъб Уилсън.

Освен тях, играчи като гарда на Арканзас Дариъс Ейкъф-младши, гарда на Хюстън Кингстън Флемингс, гарда на Илинойс Кийтън Уаглър и гарда на Луисвил Микел Браун-младши също са сочени като бъдещи участници в Мача на звездите.

The final results from the NBA Draft Lottery 2026 🏀 https://t.co/oq7E55Kkm9 — NBA Draft (@NBADraft) May 10, 2026

Въпреки че първият избор и позициите в Топ 4 са най-желани, тазгодишният драфт предлага възможност за намиране на играч, който може да промени облика на отбора, дори и извън лотарията.

След като си осигуриха първия избор в Драфта за 2026 г., Уизардс едва ли ще се притеснят от факта, че ако новите правила на НБА срещу умишленото губене на мачове (tanking) бъдат приети, те няма да могат да имат топ избор в Драфта през 2027 г.

Пеликанс дължат своя незащитен избор от първия кръг на Атланта Хоукс като част от сделката им по време на драфта през 2025 г.

