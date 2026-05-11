Фенове на Локо (Пд) се оплакаха от среднощна полицейска акция

Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията Бригада Пловдив разкриха доста смущаващи факти за среднощна акция на пловдивската полиция в днешните ранни часове. Според "черно-белите" привърженици на някои фенове са им били наложени солидни глоби и забрани да посещават спортни събития заради "неприличен жест".

Деянието е било извършено по време на мач от преди 3 месеца. От "Бригада Пловдив" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да заявят категорично, че ще присъстват на финала за Купата на България въпреки "безумните действия" на органите на реда.

Ето и официалната позиция на "Бригада Пловдив:

"По-малко от 12 часа след обявяването на билетите бяха нужни, за да започнете с глупостите.

Да се вадят хора от домовете им в малките часове, за да им бъдат наложени абсурдни забрани за посещение на спортни събития, придружени със солидни глоби, заради мач от преди 3 месеца! Наистина ли? А причината да е “неприличен жест"! Сериозно?!

Явно престъпност в България няма, щом се занимавате с подобни абсурди или просто изпълнявате нечия поръчка. Очакваме следващите забрани да са за неправилно паркиране.

Искаме да ви информираме, че ние ще бъдем на финала, независимо от безумните ви действия!

Всички с билети още днес!

Дори и забрани и нови закони

Не ще ни попречат да бъдем с тебе".