Клуб Африкан спечели първата си футболна титла на Тунис от повече от десетилетие

Клуб Африкан заслужи първа титла на Тунис от повече от десетилетие, след като спечели с 1:0 срещу миналогодишния шампион Есперанс Тунис в мач от предпоследния 29-и кръг. "Червено-белите" са недостижими на върха с пет точки преднина срещу вчерашния си съперник. Единственото попадение падна в добавеното време на срещата, когато десният бек Гаит Заалуни се разписа с удар извън наказателното поле. Той завърши контраатака на Садок Кадида, чието прецизно центриране доведе до гола и в последствие до голяма радост в трибуната за гости.

Това бе 14-а шампионска титла на Клуб Африкан в 105-годишната клубна история и първа от 2015 насам. Есперанс не успя да продължи серията си от два трофея, но "тараджи" са първенци по този показател с цели 20 повече от Клуб Африкан, заемащ второто място. Етоал дю Сахел е на трето място с 11 титли, като последната е от 2023. През тази година "перлите" завършиха на шеста позиция. Четвърти с девет титли е Расинг Клуб де Тунис, чиято последна е от 1925. Сфаксиен, който тази година е трети с точка зад Есперанс, е с осем титли и последна от 2013.