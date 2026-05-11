Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Клуб Африкан
  3. Клуб Африкан спечели първата си футболна титла на Тунис от повече от десетилетие

Клуб Африкан спечели първата си футболна титла на Тунис от повече от десетилетие

  • 11 май 2026 | 10:04
  • 178
  • 0
Клуб Африкан спечели първата си футболна титла на Тунис от повече от десетилетие

Клуб Африкан заслужи първа титла на Тунис от повече от десетилетие, след като спечели с 1:0 срещу миналогодишния шампион Есперанс Тунис в мач от предпоследния 29-и кръг. "Червено-белите" са недостижими на върха с пет точки преднина срещу вчерашния си съперник.  Единственото попадение падна в добавеното време на срещата, когато десният бек Гаит Заалуни се разписа с удар извън наказателното поле. Той завърши контраатака на Садок Кадида, чието прецизно центриране доведе до гола и в последствие до голяма радост в трибуната за гости.  

Това бе 14-а шампионска титла на Клуб Африкан в 105-годишната клубна история и първа от 2015 насам. Есперанс не успя да продължи серията си от два трофея, но "тараджи" са първенци по този показател с цели 20 повече от Клуб Африкан, заемащ второто място.  Етоал дю Сахел е на трето място с 11 титли, като последната е  от 2023. През тази година "перлите" завършиха на шеста позиция. Четвърти с девет титли е Расинг Клуб де Тунис, чиято последна е от 1925. Сфаксиен, който тази година е трети с точка зад Есперанс, е с осем титли и последна от 2013. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

Реал Мадрид ТВ: Това е цирк и подигравка

  • 11 май 2026 | 06:57
  • 9806
  • 9
Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

Публикация на Мбапе разгневи феновете на Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 06:31
  • 6511
  • 1
Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

Бивш рефер: Имаше дузпа за Реал Мадрид

  • 11 май 2026 | 05:28
  • 4795
  • 10
Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

Флик: Искаме да спечелим 100 точки, а догодина ще се целим в Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 04:54
  • 5081
  • 3
Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

Арбелоа: Феновете имат право да са гневни

  • 11 май 2026 | 04:29
  • 2959
  • 0
Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

Алегри: Да не търсим виновни, а да се съсредоточим върху борбата за Шампионската лига

  • 11 май 2026 | 03:56
  • 1819
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

  • 11 май 2026 | 10:33
  • 3023
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 73623
  • 595
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 28718
  • 21
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 33103
  • 37
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31045
  • 72
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 58888
  • 237