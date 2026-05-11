Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

  • 11 май 2026 | 01:41
  • 176
  • 0
Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

Българският колоездач Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini", съобщи за БТА националният рекордьор за едночасово каране на писта - Николай Генов.

Танчев, който е едва на 15 години, вече привлича вниманието на международни отбори - нещо, което рядко се случва на толкова ранна възраст. Той ще започне пробите си в тима на "Fantini" на 15 май.

Николай Генов, който е помогнал за осъществяване на контакта между състезателя и италианския отбор, бе категоричен, че Виктор Танчев има голям потенциал.

"Той е млад талант и минала година показа много силни резултати. Аз вярвам в него и съм сигурен, че той има много голям потенциал да бъде в най-големите отбори, но за да стане реалност това, той трябва да извърви дълъг път до крайния резултат", каза Николай Генов и увери, че със своята помощ към Виктор Танчев би искал да даде пример на колоездачната общност в България по времето, когато страната ни е домакин на три етапа от Джиро д'Италия - едно от трите най-значими колоездачни състезания в света.

Генов изрази надежда, че скоро България може отново да има представител в някоя от трите големи обиколки.

"За да имаме поне един голям състезател, трябва да изпратим минимум десет души, които да се готвят в добри отбори в чужбина. Не смятам, че българите отстъпват като качество, на която и да е колоездачна нация. Вярвам, че с много труд и с работа с правилните хора, скоро резултатите ще дойдат и ще имаме български колоездач в голям отбор", допълни той.

От тима на Виктор Танчев - Черноморски колоездачен клуб Поморие, също му пожелаха успех в Италия.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

  • 10 май 2026 | 20:50
  • 1287
  • 8
Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

  • 10 май 2026 | 20:43
  • 1134
  • 2
Тодор Стойчев и Емма Нейкова със злато на Европейската купа на сабя в София

Тодор Стойчев и Емма Нейкова със злато на Европейската купа на сабя в София

  • 10 май 2026 | 20:15
  • 648
  • 1
Победителят в София Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

Победителят в София Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

  • 10 май 2026 | 19:23
  • 973
  • 0
Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

  • 10 май 2026 | 18:49
  • 1136
  • 2
Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

  • 10 май 2026 | 18:39
  • 914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 33044
  • 553
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 11101
  • 20
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 25811
  • 30
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 23069
  • 61
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 45756
  • 216
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 26411
  • 26