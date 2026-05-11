Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

Българският колоездач Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini", съобщи за БТА националният рекордьор за едночасово каране на писта - Николай Генов.

Танчев, който е едва на 15 години, вече привлича вниманието на международни отбори - нещо, което рядко се случва на толкова ранна възраст. Той ще започне пробите си в тима на "Fantini" на 15 май.

Николай Генов, който е помогнал за осъществяване на контакта между състезателя и италианския отбор, бе категоричен, че Виктор Танчев има голям потенциал.

"Той е млад талант и минала година показа много силни резултати. Аз вярвам в него и съм сигурен, че той има много голям потенциал да бъде в най-големите отбори, но за да стане реалност това, той трябва да извърви дълъг път до крайния резултат", каза Николай Генов и увери, че със своята помощ към Виктор Танчев би искал да даде пример на колоездачната общност в България по времето, когато страната ни е домакин на три етапа от Джиро д'Италия - едно от трите най-значими колоездачни състезания в света.

Генов изрази надежда, че скоро България може отново да има представител в някоя от трите големи обиколки.

"За да имаме поне един голям състезател, трябва да изпратим минимум десет души, които да се готвят в добри отбори в чужбина. Не смятам, че българите отстъпват като качество, на която и да е колоездачна нация. Вярвам, че с много труд и с работа с правилните хора, скоро резултатите ще дойдат и ще имаме български колоездач в голям отбор", допълни той.

От тима на Виктор Танчев - Черноморски колоездачен клуб Поморие, също му пожелаха успех в Италия.