  Диан Генчев: Не заслужавахме загуба

Диан Генчев: Не заслужавахме загуба

Диан Генчев: Не заслужавахме загуба

Устрем (Дончево) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Устрем обърна Олимпик

Диан Генчев, член на Управителния съвет на варненския клуб коментира пред клубния сайт.

„Много нелепа и незаслужена загуба. Играхме добре, създадохме много ситуации, ударихме и греда. Но, за жалост, крайният резултат е негативен. Имаше абсолютно чиста дузпа за нас. Не знам защо не се даде, но от началото на сезона не сме били повече от 1-2 дузпи, а имаме неотсъдени поне десет. Двубоят си беше нормален, коректен. Съдията си беше перфектен до 80-ата минута, когато трябваше да отсъди дузпа“.

