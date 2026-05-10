Геша: Спечелихме с лекота преди важният мач в сряда

В Суворово, Септември (Тервел) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 4:0. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Мисля, че спечелихме с лекота. Наложи се през първото полувреме да тичаме малко повече, отколкото трябва, но в крайна сметка всичко е нормално. Преди първия гол изпуснахме две много добри положения, но в края на полувремето се възползвахме, поведохме с 2:0, а в 60-ата минута с 3:0, което ми позволи да направя доста смени. Записахме една спокойна победа преди важния мач в сряда“.