Ужасяващ инцидент с футболист на ОФК Костинброд

1:1 приключиха на стадион „Летище“ в София, ОФК Костинброд и гостуващия му Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 31-ия кръг на Югозападната Трета лига. В хода на двубоя, при резултат 1:0 за костинбродския тим, футболистът му Мартин Зимбилев е паднал след удар при единоборство с противник и е получил гърч, при което си е глътнал езика и изпаднал в безсъзнание.

Старши треньорът на ОФК Костинброд Валентин Валентинов коментира случилото се пред клубни сайт.

„При ситуацията със Зимбилев настъпи невероятна суматоха, публиката слезе на терена и веднага беше повикана линейка от делегата, която да може да реагира. За съжаление чакахме 29 минути да дойде тя на летището в София. През това време можехме само да се молим всичко с него да е наред. Въпреки ситуацията и това, че не се игра футбол близо час, се взе решение срещата да продължи, след като не се беше стъмнило още. Аз не исках мачът да се доиграва, въобще не ми беше до това. Нито на мен, нито на футболистите. В крайна сметка той си продължи и пропуснахме две ситуации, с които да затворим двубоя. Накрая ни изравниха в последния възможен момент“.