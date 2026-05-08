ЦСКА се преклони пред Джеки

  • 8 май 2026 | 15:24
Днес се навършват 5 години от загубата на един от най-великите играчи в историята на ЦСКА и българския футбол - Георги Димитров – Джеки. Той е роден на 14 януари 1959 г. в с. Гледачево. Кариерата му започва през сезон 1976/1977 г. в Берое, но само година по-късно преминава в ЦСКА, където се утвърждава като лидер и емблематична фигура. С армейския тим Джеки изиграва 314 мача и отбелязва 41 гола във всички турнири за повече от десетилетие.

С червената фланелка той е 5-кратен шампион на България, 4-кратен носител на Купата на България, 3-кратен носител на Купата на Съветската армия и носител на Суперкупата. Джеки оставя ярка следа и в европейските турнири - четвъртфиналист в Купата на европейските шампиони (1980/81), полуфиналист в КЕШ (1981/82) и полуфиналист в КНК (1988/89). През 1985 г. той е избран за "Футболист №1 на България".

С екипа на националния тим играе на Световното първенство в Мексико през 1986 година. Железният Георги Димитров винаги ще е пример за мъжество, дух, чест и достойнство на терена и извън него. Легендата за Джеки ще живее вечно!

"Поклон пред паметта му! Завинаги в сърцата ни!", написаха от ЦСКА.

