Костинброд ще домакинства в София

ОФК Костинброд приема Сливнишки герой (Сливница) в мач от 31-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в събота, 9-ти май, от 18:00 часа. Двубоят ще се изиграе на стадион „Летище“ в София, тъй като костинбродци са наказани с лишаване от домакинство за два двубоя, от които това е вторият. Това съоръжение е третото, на което ОФК Костинброд ще изиграе домакинство този сезон, след като в предходната си среща от своята санкция прие ФК Кюстендил на стадион „Металург“ в Перник.

Обичайно тимът играе на стадион „Георги Бенковски“ в костинбродския квартал Маслово, където тимът ще се завърне чак в 33-ия кръг, когато приема дубъла на Левски. Преди това „сините“ гостуват на Септември (Симитли).